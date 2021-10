Rugby

Rugby - Top 14 : Gaël Fickou revient sur son transfert au Racing 92 !

Publié le 5 octobre 2021 à 15h35 par T.M.

Il y a quelques mois, le transfert de Gaël Fickou du Stade Français au Racing 92 avait fait énormément de parler. Un mouvement sur lequel est revenu l’international tricolore.

Aujourd’hui, Gaël Fickou fait les beaux jours du Racing 92. Et c’est en mars dernier que ce nouveau chapitre a débuté pour l’international français. Auparavant, le joueur de 27 ans évoluait chez le rival parisien, le Stade Français. Fickou n’a donc pas été très loin pour rebondir et continuer sa carrière. Toutefois, cela n’a pas manqué de faire réagir puisque ce transfert a fait énormément polémique en Top 14. Néanmoins, malgré tout ce qui a pu se dire, le protégé de Laurent Travers n’a pas vraiment de remord étant donné les conditions de son départ du Stade Français.

« J’ai alors considéré la meilleur option pour progresser et me régaler »