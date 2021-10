Rugby

Rugby - XV de France : Les grandes ambitions de Gaël Fickou !

Publié le 5 octobre 2021 à 12h35 par T.M.

Alors que le XV de France dispose actuellement d’une génération dorée, il faut désormais concrétiser cela avec des titres. Et pour Gaël Fickou, cela semble même être une obligation.

Depuis la prise de pouvoir de Fabien Galthié, le XV de France retrouve les sommets. Ayant sous ses ordres une génération très prometteuse, le sélectionneur des Bleus peut viser loin lors du prochain Mondial qui se disputera en France. Certains annoncent même que les Français sont les grands favoris pour ce tournoi. Mais ces promesses n’ont pas encore été confirmées. Malgré de belles performances sous les ordres de Galthié, le XV de France n’a toujours pas remporté de trophée avec son sélectionneur. Un problème qu’il va falloir résoudre aux yeux de Gaël Fickou.

« Un titre, c’est important »