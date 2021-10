Rugby

Rugby - Top 14 : Au RCT, on ne souhaite pas lâcher Collazo

Publié le 28 octobre 2021 à 19h35 par A.C.

Anthony Belleau, demi d’ouverture du RCT, s’est exprimé au sujet du récent départ de Patrice Collazo.

Il n’a pas résisté à la défaire contre son ancien club de La Rochelle (39-6). Après huit journées de Top 14, le RCT a annoncé se séparer de Patrice Collazo d’un commun accord... et il n’a pas fallu attendre longtemps avant que son successeur ne soit connu ! Le club toulonnais a en effet officialisé ce vendredi l’arrivée de Franck Azéma, sans club depuis son départ de l’ASM Clermont Auvergne la saison dernière. Ce dernier ne sera toutefois pas sur le banc ce samedi contre le Biarriz Olympique, puisque le RCT a annoncé que c’est James Coughlan qui assurera l’intérim.

« Ce n’est pas l’échec d’un seul homme »