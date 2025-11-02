Antoine Dupont pense à la rupture : Il dit tout !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Samedi, à la mi-temps du choc contre le Stade Français, Antoine Dupont a fait son apparition sur la pelouse d'Ernest-Wallon pour signer sa prolongation de contrat avec le Stade Toulousain dans une ambiance de folie. Le capitaine du XV de France est désormais lié aux Rouge-et-Noir jusqu'en 2031, mais il reconnaît avoir réfléchi à une rupture avec le club toulousain. Mais il a rapidement tranché.

Absent des terrains depuis huit mois, Antoine Dupont est réapparu sur la pelouse d'Ernest-Wallon. Mais ce n'est pas pour jouer que le capitaine du Stade Toulousain est entré à la mi-temps du choc contre le Stade Français, bien que son grand retour à la compétition approche. Antoine Dupont était effectivement attendu au milieu du terrain par son président Didier Lacroix et son agent Thierry Cazedevals pour signer son nouveau contrat qui le lie désormais au Stade Toulousain jusqu'en 2031, date à laquelle il aura 34 ans. Il est donc désormais peu probable de l'imaginer dans un autre club du Top 14. Et pourtant, bien que très heureux de rester à Toulouse, Antoine Dupont reconnaît avoir pensé à la rupture plusieurs fois avec les champions de France.

Dupont prolonge à Toulouse « Je ne me voyais pas jouer ailleurs. Je me suis déjà posé la question beaucoup de fois et à chaque fois que j’arrivais en fin de contrat, la réponse arrivait assez facilement. On est toute une génération qui a été marquée par ce club étant jeune. En y jouant, on a la chance d’avoir un potentiel assez rare, qu’on essaie de pousser à son maximum. Vu les joueurs qui arrivent derrière nous, je pense que le club a encore de beaux jours devant lui. Avec notre génération qui commence à être vieillissante, on va essayer d’y participer du mieux possible », confie-t-il au micro de Canal+ avant de poursuivre.