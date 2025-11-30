Antoine Dupont : Le geste hallucinant à la Zidane pour son retour !

Samedi soir, Antoine Dupont faisait son grand retour sur les terrains à l’occasion du match de Top 14 entre le Stade Toulousain et le Racing 92 (48-24). Avant son entrée en jeu, les Franciliens ont été réduits à quatorze pour le craquage de Janick Tarrit, auteur d’un coup de tête. Une action qui a rappelé une autre expulsion à Guillaume Cramont, celle de Zinedine Zidane.
Après neuf mois d’absence, Antoine Dupont a fait son grand retour samedi soir lors de la 11e journée du Top 14, avec la victoire du Stade Toulousain contre le Racing 92 (48-24). Une rencontre notamment marquée par l’expulsion de Janick Tarrit dans les rangs franciliens avant la-mi-temps pour avoir asséné à Efrain Elias un violent coup de tête en plein sternum. Un geste violent qui a suscité l’incompréhension, y compris au sein de son équipe. « On prévoit beaucoup de choses, on met des choses en place [...] Mais on ne peut pas prédire la bêtise, a lancé Patrice Collazo après la rencontre. Je peux tout entendre mais ça non. Quand ça met un collectif en danger... Ça anéantit beaucoup de travail. »
« Il a fait une Zizou, il a craqué »
Guillaume Cramont a quant à lui reconnu que ce craquage, qu’il compare au coup de boule de Zinedine Zidane lors de la finale de la Coupe du Monde 2006, a bien arrangé les affaires de son équipe. « Ça nous a motivés parce que ce n'est pas un très joli geste. Et après, on savait qu'ils allaient jouer 40 minutes à 14. On savait qu'on aurait plus d'espaces devant, a confié le talonneur toulousain, rapporté par L’Équipe. L'essai fait du bien avant la mi-temps. Il a fait une Zizou, il a craqué. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. »
« Les sensations sont bonnes »
Entré à la 50e minute, Antoine Dupont était quant à lui satisfait de son retour. « J’ai encore un peu de boulot mais les sensations sont bonnes, a confié la star française au micro de Canal+. Le système n’a pas bougé, les automatismes sont très bien revenus, il fallait juste que je retrouve mes qualités athlétiques et ça va de mieux en mieux ».