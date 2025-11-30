Antoine Dupont : Le geste hallucinant à la Zidane pour son retour !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Samedi soir, Antoine Dupont faisait son grand retour sur les terrains à l’occasion du match de Top 14 entre le Stade Toulousain et le Racing 92 (48-24). Avant son entrée en jeu, les Franciliens ont été réduits à quatorze pour le craquage de Janick Tarrit, auteur d’un coup de tête. Une action qui a rappelé une autre expulsion à Guillaume Cramont, celle de Zinedine Zidane.

Après neuf mois d’absence, Antoine Dupont a fait son grand retour samedi soir lors de la 11e journée du Top 14, avec la victoire du Stade Toulousain contre le Racing 92 (48-24). Une rencontre notamment marquée par l’expulsion de Janick Tarrit dans les rangs franciliens avant la-mi-temps pour avoir asséné à Efrain Elias un violent coup de tête en plein sternum. Un geste violent qui a suscité l’incompréhension, y compris au sein de son équipe. « On prévoit beaucoup de choses, on met des choses en place [...] Mais on ne peut pas prédire la bêtise, a lancé Patrice Collazo après la rencontre. Je peux tout entendre mais ça non. Quand ça met un collectif en danger... Ça anéantit beaucoup de travail. »

« Il a fait une Zizou, il a craqué » Guillaume Cramont a quant à lui reconnu que ce craquage, qu’il compare au coup de boule de Zinedine Zidane lors de la finale de la Coupe du Monde 2006, a bien arrangé les affaires de son équipe. « Ça nous a motivés parce que ce n'est pas un très joli geste. Et après, on savait qu'ils allaient jouer 40 minutes à 14. On savait qu'on aurait plus d'espaces devant, a confié le talonneur toulousain, rapporté par L’Équipe. L'essai fait du bien avant la mi-temps. Il a fait une Zizou, il a craqué. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. »