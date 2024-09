Top 14 : Antoine Dupont en a déjà marre !

Axel Cornic

Après avoir offert à la France la première médaille d'or de son histoire en rugby à 7, Antoine Dupont s’est pris des vacances bien méritées et pour le moment il a assisté à la démonstration de ses coéquipiers du Stade Toulousain. Mais son retour en Top 14 approche à grands pas et pourrait même arriver beaucoup plus tôt que prévu.

L’année 2024 est celle d’Antoine Dupont. Après avoir tout remporté avec son club, la star française est rentrée dans l’histoire des Jeux Olympiques avec une première médaille d’or en rugby à 7. Un véritable exploit, surtout face à des Fidjiens réputés invincibles !

XV de France : «Il va devoir assumer», tension maximale dans cette sombre affaire https://t.co/xoKJpbKnbX pic.twitter.com/D63DwFqEZa — le10sport (@le10sport) September 18, 2024

« Il ne me reste plus beaucoup de vacances »

Il a évidemment savouré comme tous les supporters français, mais Antoine Dupont semblait surtout avoir besoin d’un gros repos après une saison à rallonge. Car il ne fait pas oublier qu’il est sur le pont depuis juillet 2023 avec la préparation pour la Coupe du monde ! Interrogé par Canal + tout récemment, il a commencé à préparer ce come-back. « Il ne me reste plus beaucoup de vacances. Je ne vais pas tarder à revenir à l'entraînement et dans les prochaines semaines revenir sur les terrains. Ce sera début ou mi-octobre en principe » a expliqué le demi-de-mêlée de 27 ans.

Dupont prêt à écourter ses vacances

D’après les informations de RMC Sport, sa reprise de l’entrainement était initialement prévue pour la fin du mois de septembre. Finalement, le rugby semble déjà manquer à Antoine Dupont, qui aurait décidé d’avancer un peu son retour ! Il pourrait ainsi être sur le terrain dès le 5 octobre contre son ancien club du Castres Olympique, ou alors pour la réception de Clermont à Toulouse, le samedi 12 octobre. A noter que pour le moment son absence ne se fait trop sentir au sein du Stade Toulousain, qui caracole déjà en tête du Top 14 et qui lors de la 2e journée a éteint le grand rival du Stade Rochelais (35-27).