Stade Toulousain - Bagarre sur le terrain : Accusé, Thomas Ramos sort enfin du silence

Axel Cornic

C’est une image qui a énormément fait parler lors de la dernière journée de Champions Cup, avec la large victoire du Stade Toulousain sur les Harlequins (19-47). Thomas Ramos a en effet été accusé d’un geste violent envers son adversaire Marcus Smith et pour la première fois, il s’en est expliqué au miro de RMC Sport.

Pas vraiment au top en Top 14, le Stade Toulousain s’est refait une santé en Champions Cup, avec deux victoires lors des deux premières journées. La dernière face au Harlequins, avec un évènement qui a défrayé la chronique et qui a énormément fait parler.

« Dès le coup de sifflet final, on s'est serré la main »

Les images de l’accrochage entre Thomas Ramos et Marcus Smith ont en effet fait le tour des réseaux et pour la première fois, l’arrière français s’en est expliqué dans le Super Moscato Show de ce jeudi. « On s'était un peu chambré tout le match. C'est sûr qu'à la fin j'ai un geste un petit peu déplacé envers lui. Mais dès le coup de sifflet final, on s'est serré la main. On en a même un peu rigolé » a expliqué Ramos, au micro de RMC Sport .

« Je suis loin d'être le plus méchant, ni le plus costaud. Donc on n'allait pas en venir aux mains »