Stade Toulousain - Bagarre sur le terrain : Thomas Ramos échappe au pire (vidéo)

Axel Cornic

Le Stade Toulousain a débuté de la meilleure des manières sa campagne en Champions Cup, avec deux victoires lors des deux premières journées. La dernière face aux Harlequins (19-47), qui a été notamment marquée par un accrochage qui aurait pu couter très cher à Thomas Ramos, positionné en 10 aux côtés d’Antoine Dupont.

Les rencontres entre Français et Anglais sont toujours électriques. A quelques semaines du Tournoi des 6 Nations, on a pu avoir un avant-gout de Crunch le 17 décembre dernier, avec le choc entre le Stade Toulousain et les Harlequins. Et cela a notamment été le cas entre les ouvreurs des deux équipes...

Ramos s’accroche avec Smith

Marcus Smith actually steps and then floors Thomas Ramos moments before he gets his head shoved into the ground. pic.twitter.com/S4i0pnIQvm — Darren (@SaffasRugby) December 18, 2023

Une image a en effet créé la polémique ces derniers jours, puisqu'on voit Thomas Ramos appuyer sur la tête de son adversaire Marcus Smith. Le Français n’a pas été sanctionné sur le moment et selon le règlement, seul le commissaire à la citation désigné pour cette rencontre avait le pouvoir de revenir sur cet épisode. Or, l’EPCR a dévoilé la liste des joueurs cités au cours de la dernière journée de Champions Cup et Ramos n’en fait pas partie, ce qui veut dire qu’il pourra disputer la prochaine journée du Top 14.

Aucune suspension

Cette non-citation n’est pas vraiment surprenante, puisque le règlement de World Rugby stipule que seuls les fautes méritant éventuellement un carton rouge peuvent valoir à son auteur de passer devant la Commission de discipline. Thomas Ramos peut tout de même souffler, puisque la saison dernière il avait écopé de cinq semaines de suspension pour un coup de tête sur l’arrière Bryan McGuigan. Il n’est d’ailleurs pas le seul soulagé, puisque le Stade Toulousain doit être heureux de pouvoir compter sur lui, sans oublier un XV de France qui va affronter l’Irlande, le 2 février prochain.