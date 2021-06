Rugby

Rugby - Top 14 : Les grandes révélations de Danty sur son départ du Stade Français !

Publié le 3 juin 2021 à 13h35 par G.d.S.S. mis à jour le 3 juin 2021 à 13h41

Alors qu’il a finalement décidé de quitter le Stade Français pour signer à La Rochelle cet été, Jonathan Danty livre les coulisses de ce choix de carrière.

Le Stade Français va perdre l’un de ses cadres et joueurs historiques cet été : Jonathan Danty, le trois-quarts centre international, a en effet décidé de quitter le club de la capitale pour s’engager avec La Rochelle. Pourtant, Danty privilégiait au départ un futur à Paris, mais il dévoile les raisons de son choix dans les colonnes de L’Equipe et indique avoir mal digéré la proposition du Stade Français, revue à la baisse.

« C’était difficile à avaler »