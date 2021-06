Rugby

Rugby : Stade Français, Racing 92… Le récit surréaliste de Danty sur la fusion avortée !

Publié le 3 juin 2021 à 10h35 par G.d.S.S. mis à jour le 3 juin 2021 à 10h39

Alors que le Stade Français et le Racing-92 étaient passés tout proche d’une fusion qui avait provoqué une vive polémique en 2017, Jonathan Danty est revenu en détail sur les coulisses de cet épineux dossier.

Les faits datent de mars 2017, et ce dossier avait bien failli bouleverser le Top 14 : le Stade Français et le Racing-92 avaient annoncé publiquement un projet de fusion par le biais des deux présidents Jacky Lorenzetti et Thomas Savare, avant que ce projet ne finisse par capoter quelques jours plus tard. En effet, les joueurs des deux clubs n’avaient pas dissimulé leur colère quant à cette fusion pour le moins inédite et inattendue, et le centre du Stade Français, Jonathan Danty, est revenu sur cet épisode dans les colonnes de L’Equipe .

« Je ne regrette rien »