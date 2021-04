Rugby

Rugby - Top 14 : Le gros coup de gueule de Quesada sur le transfert de Gaël Fickou !

Publié le 23 avril 2021 à 13h35 par G.d.S.S.

Alors que le passage de Gaël Fickou du Stade Français au Racing 92 fait actuellement polémique en Top 14, l’entraîneur parisien Gonzalo Quesada a répondu aux nombreuses critiques à ce sujet.

Récemment libéré par le Stade Français pour s’engager avec le voisin, le Racing-92, Gaël Fickou fait couler beaucoup d’encre depuis quelques jours. D’autres formations de Top 14 n’ont pas caché leur mécontentement quant à ce transfert assez inédit de joueur en pleine saison, et le Stade Français a notamment été pointé du doigt. Interrogé sur le cas Fickou en conférence de presse et les critiques qu’il suscite, l’entraîneur parisien Gonzalo Quesada s’est accordé un droit de réponse.

oublient un peu la notion de respect