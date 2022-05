Rugby

Rugby - Top 14 : La nouvelle recrue du Stade Toulousain raconte son transfert !

Publié le 13 mai 2022 à 14h35 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 13 mai 2022 à 14h37

Fraichement recruté par le Stade Toulousain où il vient de s’engager jusqu’en juin 2025, Ange Capuozzo s’est confié sur son transfert chez le champion de France en titre.

C’est officiel depuis ce vendredi matin : Ange Capuozzo (23 ans) va rejoindre le Stade Toulousain avec qui il s’est engagé jusqu’en 2025 après avoir fait jusqu’ici l’intégralité de ses classes avec Grenoble. Une nouvelle étape importante donc dans la carrière de l’arrière international italien, et Capuozzo est revenu en détail sur les coulisses de son transfert vers le Stade Toulousain dans un entretien accordé à RMC Sport .

« Toulouse, ça ne se refuse pas »