Rugby - Top 14 : Frappé par le Covid-19, Morgan Parra raconte son calvaire…

Publié le 17 décembre 2020 à 13h35 par B.C.

Testé positif au Covid-19 il y a quelques semaines, Morgan Parra a dû s’isoler le temps de se rétablir. Dans un entretien accordé à L’Equipe, l’international français revient sur ce moment difficile.

Le sport n’échappe pas à la triste réalité du Covid-19. Depuis l’apparition du virus en France, aucune discipline n’a pu échapper aux difficultés engendrées par la pandémie. L’aspect économique est régulièrement mis en avant, puisque l’absence de public dans les stades et l’arrêt de certaines compétitions a placé certains clubs en grande difficulté sur le plan financier, mais de nombreux sportifs ont étagement été frappés de plein fouet par le virus, à l’instar de Morgan Parra. L’international français de l’ASM Clermont a ressenti les premiers symptômes de la maladie au milieu du mois d’octobre et a évoqué cette période difficile dans un entretien accordé à L’Equipe .

« J’ai eu peur que ça s’emballe »