Rugby : Romain Ntamack se livre sur la retraite internationale de Jefferson Poirot !

Publié le 28 juin 2020 à 13h35 par La rédaction

Depuis l’annonce de la retraite internationalle de Jefferson Poirot, les joueurs du XV de France sont régulièrement amenés à commenter cette décision lors de diverses interviews. Et Romain Ntacmack affirme qu’il n’était pas au courant, bien que Poirot en ait parlé à plusieurs joueurs pendant le Tournoi des 6 Nations…

L’annonce avait fait l’effet d’une bombe dans le monde du Rugby. Le 7 juin dernier, le pilier gauche du XV de France et de l’Union Bordeaux-Bègles annonçait dans une interview pour l’Equipe qu’il prenait sa retraite internationale. Depuis, différents observateurs et professionnels du monde du Rugby sont invités à réagir à ce sujet dans plusieurs interviews, et c’est notamment le cas de Romain Ntamack qui se dit très surpris par cette décision…

« Il en a parlé apparemment à quelques joueurs pendant le 6 Nations »