Rugby

Rugby - XV de France : Mignoni fait une énorme révélation sur le poste de Galthié !

Publié le 25 juin 2020 à 18h35 par La rédaction

Alors que le XV de France est dirigé par Fabien Galthié depuis plus d'un an, Pierre Mignoni a évoqué l’idée de reprendre un jour la sélection nationale.

Depuis avril 2019, Fabien Galthié a été intronisé sélectionneur du XV de France. Alors qu’il est aujourd’hui assisté par Raphaël Ibañez, Pierre Mignoni a été contacté par Fabien Galthié lorsque ce dernier recherchait un adjoint. Une proposition que l’entraineur du LOU a refusé et qu’il explique aujourd’hui dans une interview avec Raphaël Poulain. Il parle également de son avenir notamment sur le banc des Bleus.

« Si un jour il y a une opportunité, on verra »