Rugby - XV de France : Le Roux réagit à la retraite de Poirot !

Publié le 26 juin 2020 à 20h35 par A.C.

Bernard Le Roux, troisième-ligne du Racing 92 et du XV de France, s’est exprimé au sujet de la décision de Jefferson Poirot de mettre un terme à sa carrière internationale.

De l’eau est passée sous les ponts depuis l’annonce de Jefferson Poirot... mais certains ont toujours du mal à comprendre. C’est le cas de Sylvain Marconnet, véritable icône du rugby français et du XV de France. « Petit, j’ai été élevé avec cet objectif de gagner des titres et d’aller le plus haut possible. L’équipe de France, c’est le Graal. Un honneur. Une fierté. C’est pourquoi la décision de Jefferson Poirot, je ne la comprends pas » a expliqué le recordman de sélections au poste de pilier (84 sélections). « Je le répète, l’équipe de France, ça ne se refuse pas. C’est une chance incroyable de porter les couleurs de notre pays. Voilà pourquoi je ne comprends pas qu’on puisse déclarer à 27 ans ne plus vouloir jouer en équipe de France ».

« D’un côté, je comprends très bien, mais... »