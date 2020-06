Rugby

Rugby - XV de France : Ce témoignage fort sur l'avenir de Poirot et Vahaamahina !

Publié le 22 juin 2020 à 19h35 par La rédaction mis à jour le 22 juin 2020 à 19h49

Le manager de l’Aviron Bayonnais Yannick Bru a défendu Jefferson Poirot et Sébastien Vahaamahina, qui ont récemment mis fin à leur carrière internationale.

Alors qu’ils sont âgés de respectivement 27 et 28 ans, Jefferson Poirot et Sébastien Vahaamahina ont récemment annoncé leur décision de prendre leur retraite internationale. Le premier, pilier de l’Union Bordeaux-Bègles, a décidé de se retirer du XV de France pour se consacrer davantage à son club et passer plus de temps avec sa famille. L’argument familial était également mis en avant par le deuxième ligne de Clermont. Christophe Urios, entraîneur de l’UBB s’est d’ailleurs prononcé sur la décision de Jefferson Poirot. Et dernièrement, l’actuel manager de l’Aviron Bayonnais s’est exprimé sur la décision des deux joueurs.

« Je pense qu’ils reprendront avant 2023 »