Rugby

Rugby : O’Gara fracasse le Racing 92 avant la demi-finale de Champions Cup !

Publié le 13 mai 2022 à 20h35 par Axel Cornic

Ronan O’Gara s’est exprimé au sujet de la délocalisation de la demi-finale de Champions Cup opposant La Rochelle au racing 92, qui se tiendra ce dimanche à Lens.

C’est une polémique qui a rythmé la semaine entre la fin des quarts de finale et le début des demi-finales. Vainqueur des Sales Sharks, le Racing 92 a gagné le droit d’héberger la demi-finale... qui se tiendra finalement à Lens, La Paris La Défense Arena étant occupée par un concert. Une délocalisation qui a fait énormément parler et qui semble agacer du côté de La Rochelle, qui par le biais du directeur général Pierre Venayre a accusé son adversaire « d'empêcher un maximum de supporteurs rochelais de faire le déplacement pour soutenir leur équipe ». Les réponses ont fusé au Racing 92, où l’on explique que cette délocalisation était déjà prévue depuis longtemps.

« Je trouve que c'est la honte pour une demi-finale »