Rugby

Rugby : Après Nyanga, Travers se paye La Rochelle !

Publié le 12 mai 2022 à 11h35 par Axel Cornic

Après Yannick Nyang c’est Laurent Travers qui a répondu aux critiques de La Rochelle, concernant la demi-finale de Champions Cup délocalisée à Lens.

C’est la grosse polémique de ces demi-finales de Champions Cup. Vainqueur des Sale Sharks, le Racing 92 avait gagné le droit d’évoluer à la maison pour ce match couperet... qui se déroulera finalement au Stade Bollaert de Lens, La Paris La Défense Arena étant occupée par un concert. Une délocalisation qui ne passe pas du tout du côté de La Rochelle, adversaire des franciliens ! « Bravo au Racing qui a remporté la première bataille en organisant notre demi-finale à Lens, afin d'empêcher un maximum de supporteurs rochelais de faire le déplacement pour soutenir leur équipe » avait lancé le directeur général Pierre Venayre, au micro de Sud Radio . La réponse du Racing 92 ne s’est pas faite attendre, puisque Yannick Nyanga a déclaré à l’ AFP : « Un DG, lui, devrait savoir qu'on n'a pas décidé dimanche dernier d'aller à Lens, spécialement pour gêner son club ».

« Si vous faites l'effort d'aller à Paris vous pourrez faire l'effort d'aller à Lens »