Rugby

Rugby : Le XV de France prévoit une petite révolution pour la Coupe du Monde !

Publié le 13 mai 2022 à 10h35 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 13 mai 2022 à 10h41

Malgré une Coupe du Monde 2023 qui sera organisée sur son sol, le XV de France a décidé de ne pas s’entraîner dans son camp de base historique de Marcoussis. Claude Atcher, patron de l’organisation du Mondial, justifie cette décision.

Du 8 septembre au 28 octobre 2023, la France accueillera la Coupe du Monde de Rugby, et le XV de France sera donc logiquement considéré comme l’un des grands favoris de la compétition. Pourtant, la délégation tricolore emmenée par le sélectionneur Fabien Galthié a décidé de ne pas établir son camp de base comme elle le fait d’habitude, à Marcoussis. Et dans un entretien accordé à RMC Sport , le patron de l’organisation de la Coupe du Monde, Claude Atcher, justifie ce choix fort de la part du XV de France.

« Ils veulent se préparer dans le Sud »