Rugby

Rugby - XV de France : Alldritt défie les Champion du monde !

Publié le 5 mai 2022 à 13h35 par Axel Cornic

Gregory Alldritt, cadre du XV de France de Fabien Galthié, a hâte d’affronter l’Afrique du Sud.

Cette saison a été pleine de succès pour le XV de France. Il y a eu la victoire face aux All Blacks lors de la tournée automnale, puis le Grand Chelem réalisé dans le Tournoi des 6 Nations 2022. Mais les Bleus ont surtout gravi les échelons de la hiérarchie mondiale, puisqu’ils ont dépassé les Néo-Zélandais et se s’ont offerts une deuxième place au ranking Word Rugby, juste derrière l’Afrique du Sud. Justement, les Champions du monde en titre sont le prochain défi pour les hommes de Fabien Galthié, puisqu’ils les rencontreront en novembre 2022 au Vélodrome de Marseille.

« On adore les challenges, on n'est pas une équipe à jouer des matchs amicaux »