Rugby

Rugby : Baptiste Serin en remet une couche sur le XV de France !

Publié le 29 avril 2022 à 11h35 par Axel Cornic

Sorti des radars du sélectionneur, Baptiste Serin a raté les derniers grands rendez-vous du XV de France, notamment le dernier Tournoi des 6 Nations.

Avec Antoine Dupont qui semble être intouchable, le poste de numéro semblait offert à Baptiste Serin. Pourtant, ce dernier a perdu énormément de terrain depuis un an et a vu Maxime Lucu et Baptiste Couilloud lui passer devant ! Le demi-de-mêlée du RCT a ainsi raté le Grand Chelem 2022 et certains estiment qu’il aurait déjà perdu sa chance pour la Coupe du monde 2023. Le principal concerné ne baisse toutefois pas les bras. « Il (Fabien Galthié) m'appelle souvent. Pour la petite histoire j'ai eu aussi Laurent Labit qui est venu au club en début de semaine, avec qui j'ai eu rendez-vous. Il n'y a aucun souci par rapport à ça » a expliqué Serin, au micro de RMC Sport . « Je pense que je suis dans les petits papiers. Mais voilà, on parle de l'équipe de France, il y a de très bons joueurs à mon poste. À moi d'être performant pour pouvoir être appelé ».

