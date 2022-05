Rugby

Rugby : Ollivon prend rendez-vous avec le XV de France !

Publié le 1 mai 2022 à 9h35 par Axel Cornic

Charles Ollivon, ancien capitaine de Fabien Galthié, a une nouvelle fois parlé de son retour en équipe de France.

Il était le bras droit de Fabien Galthié lors de sa nomination en 2019, ainsi que le leader d’une toute nouvelle génération. Charles Ollivon semblait être en place pour plusieurs années, avec la Coupe du monde en France en ligne de mire. Tout a pourtant basculé, puisque Ollivon s’est gravement blessé et a raté plusieurs rendez-vous importants du XV de France, avec notamment le Grand Chelem 2022. Pendant ce temps-là, c’est Antoine Dupont qui a pris le capitanat et le moins que l’on puisse dire... c’est qu’il a connu un grand succès ! Suffisant pour supplanter le troisième-ligne du RCT, qui pourrait toutefois reprendre son rôle de capitaine le temps d’une tournée estivale si son club ne va pas au bout en Top 14.

« Même pour être ailier remplaçant, j’y vais en équipe de France »