Rugby : Le Stade Français rend un énorme hommage à Dominici !

Publié le 20 octobre 2021 à 22h35 par A.C.

Ce mardi, les dirigeants du Stade Français et des membres de la Mairie de Paris, ont inauguré le stade Christophe Dominici.

Le monde du rugby n’oublie pas Christophe Dominici. Disparu le 24 novembre 2020, l’ancien international français a plusieurs fois été mis à l’honneur ces derniers mois, avec notamment la création d’un trophée à son nom que se disputeront d’ores et avant le Stade Français et le RCT, les deux gros clubs de sa carrière. « C’est un joueur hors du commun, c’est un personnage hors du commun. Lui n’avait peur de rien sur le terrain. Il jouait avec son cœur, son instinct, avec sa tête. C’était mon joueur préféré et tout le monde le sait » se souvenait à cette occasion Max Guazzini, son ancien président à Paris. « Mon cœur saigne toujours. C’est mon fond d’écran, je le vois toute la journée et je dois dire que c’est l’une des plus grandes peines de ma vie, le départ de Christophe ».

« Dominici était le Stade Français »