Rugby - Top14 : Jules Plisson ouvre la porte à un départ !

Publié le 15 octobre 2021 à 13h35 par G.d.S.S. mis à jour le 15 octobre 2021 à 13h44

Barré par la présence d’Antoine Hastoy à La Rochelle, Jules Plisson n’exclut donc pas de changer d’air dans un avenir proche, et pourquoi pas pour un nouveau challenge à l’étranger.

Alors que la direction du Stade Rochelais a décidé de miser sur l’ancien Pallois Antoine Hastoy cet été au poste de demi d’ouverture, de quoi sera fait l’avenir de Jules Plisson ? L’ancien ouvreur du Stade Français, remplaçant contre Montpellier et entré en jeu pour seulement 9 minutes contre Castres, ne semble plus avoir sa place dans l’effectif rochelais. Suffisant pour remettre en cause le futur de l'international français ? Interrogé au micro de RMC Sport , Plisson a fait une annonce troublante sur son avenir en Top 14.

« Pourquoi pas une expérience à l’étranger ' »