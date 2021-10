Rugby

Rugby - Top 14 : L’avenir de Morgan Parra totalement relancé ?

Publié le 14 octobre 2021 à 14h35 par La rédaction mis à jour le 14 octobre 2021 à 14h39

En fin de contrat avec Clermont en juin prochain, Morgan Parra aurait finalement reçu une offre de prolongation de la part de ses dirigeants. Mais l’international français n’aurait pas encore donné sa réponse…

De quoi sera fait l’avenir de Morgan Parra, alors que demi de mêlée français de 32 ans, sélectionné à 71 reprises avec le XV de France, arrivera au terme de son contrat avec Clermont à l’issue de la saison ? En août dernier, Parra affichait ses ambitions personnelles pour la fin de sa carrière : « Je suis encore là pour prendre du plaisir et me régaler, je pense toujours avoir quelque chose à apporter », indiquait l’international français. Et sa belle aventure clermontoise pourrait finalement continuer…

Clermont cherche à prolonger Parra