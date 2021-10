Rugby

Rugby - Top 14 : Le coup de gueule de Fickou après Perpignan !

Publié le 9 octobre 2021 à 23h35 par A.D.

Malgré la victoire du Racing 92 face à Perpignan ce samedi, Gaël Fickou a tapé du poing sur la table après la rencontre.

Ce samedi, le Racing 92 affrontait Perpignan en Top 14. Et le club francilien a eu chaud. En effet, la bande à Gaël Fickou l'a emporté que de trois petits points (17-14). Un résultat qui ne rassure pas le capitaine du Racing 92, bien au contraire. Dans des propos rapportés par L'Equipe , Gaël Fickou a tenu à tirer la sonnette d'alarme après la rencontre face à Perpignan.

«Si on continue comme cela, on n'ira pas loin dans ce Championnat»