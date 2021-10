Rugby

Rugby - XV de France : Quand Mourad Boudjellal se moque ouvertement de Fabien Galthié !

Publié le 6 octobre 2021 à 13h35 par B.C.

Gravement blessé à un genou, Arthur Vincent a reçu le soutien de Fabien Galthié, sélectionneur du XV de France. Une sortie qui a fait réagir Mourad Boudjellal.

Terrible coup dur pour Arthur Vincent. Blessé lors du match contre La Rochelle, le trois-quarts centre de Montpellier souffre d’une rupture des ligaments croisés et sera écarté des terrains pour une longue période, estimée entre 6 et 8 mois. Fabien Galthié, qui devra donc faire sans lui pour la tournée de novembre et pour le Tournoi des 6 Nations, a tenu à envoyer un message fort à son joueur. « Nous sommes dans la peine suite à l’annonce de ta grave blessure. Avec tout le staff nous te souhaitons beaucoup de courage pour traverser cette période sans jouer. En attendant de te revoir bientôt sur le terrain, nous ne doutons pas de ton retour parmi nous », a confié le sélectionneur des Bleus sur Twitter . De quoi faire sourire Mourad Boudjellal.

« Arthur Vincent n’est pas décédé et ses jours ne sont pas en danger »