Rugby

Rugby - XV de France : Fabien Galthié apporte son soutien à Arthur Vincent !

Publié le 5 octobre 2021 à 18h35 par A.C.

Victime d’une grave blessure au genou, Arthur Vincent a reçu un message fort de la part de Fabien Galthié, le sélectionneur du XV de France.

Décidément, il ne fait pas bon d’être un joueur du MHR actuellement. Après Guilhem Guirado et Benoit Paillaugue, c’est un autre cadre montpelliérain qui rejoint l’infirmerie... et pour un bon bout de temps. Arthur Vincent a en effet été victime d’une rupture des ligaments croisés ce samedi face à La Rochelle, lors de la rencontre comptant pour la 5e journée de Top 14 (21-11). Un coup dur pour Philippe Saint-André et Montpellier, mais également pour le XV de France puisque Vincent était l’un des fidèles de Fabien Galthié, qui ne pourra donc pas compter sur lui pour la tournée de novembre et pour le Tournoi des 6 Nations.

« Avec tout le staff nous te souhaitons beaucoup de courage pour traverser cette période sans jouer »

Via son compte Twitter, le sélectionneur du XV de France a souhaité envoyer un message à Arthur Vincent, lui souhaitant un bon rétablissement. « Cher Arthur, Nous sommes dans la peine suite à l’annonce de ta grave blessure » a écrit Fabien Galthié. « Avec tout le staff nous te souhaitons beaucoup de courage pour traverser cette période sans jouer. En attendant de te revoir bientôt sur le terrain, nous ne doutons pas de ton retour parmi nous ». Selon les dernières indiscrétions, Vincent devrait être indisponible entre six et huit mois.