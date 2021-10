Rugby

Rugby - Top 14 : La sortie fracassante de Moscato sur l’avenir de Collazo !

Après le mauvais début de saison du RCT, Vincent Moscato estime que l’avenir de Patrice Collazo est très incertain.

Onzième de Top 14, avec seulement 1 victoire au compteur, Toulon est à la peine dans ce début de saison, et Patrice Collazo pourrait en subir les conséquences. Pour l’heure, le président Bernard Lemaître aurait décidé de conserver le coach du RCT, sous contrat jusqu’en 2025, mais la situation pourrait évoluer si le XV de la Rade ne parvient pas à se relancer rapidement aux yeux de Vincent Moscato.

« Je mettrais un billet sur un départ de Patrice Collazo »