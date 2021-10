Rugby

Rugby - Top 14 : Les mots forts de Collazo après la défaite face au Racing 92 !

Publié le 17 octobre 2021 à 15h35 par La rédaction

Malgré la défaite de Toulon contre le Racing 92 samedi soir (27-20), Patrice Collazo a tenu à retenir le positif. Pour le coach toulonnais, ce match servira à l'avenir du RCT.

Pour la première fois depuis le 26 février dernier, Toulon s'est incliné à domicile, au Stade Mayol. Face aux avants du Racing 92 notamment, l'équipe rouge et noir a éprouvé de nombreuses difficultés. Après un début de saison laborieux, le RCT se retrouve ainsi à la 11ème position du classement du Top 14, bien loin des attentes du club. De son côté, le Racing 92 pointe à la 3ème place du championnat.

« Sur le plan comptable c’est zéro, mais sur la dimension collective… »