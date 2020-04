Rugby

Rugby : La folle idée de Bernard Laporte pour remplacer la coupe d'Europe !

Publié le 6 avril 2020 à 15h35 par La rédaction

Le président de la Fédération française de rugby Bernard Laporte souhaite créer une Coupe du monde des clubs et entend soumettre l’idée aux différentes Fédérations internationales.

Crée en 1996, la Coupe d’Europe est l’une des compétitions les plus relevées et les plus prestigieuses dans le monde du rugby. Mais le président de la Fédération française de rugby Bernard Laporte voudrait aller plus loin et créer une véritable Coupe du monde des clubs. Une compétition qui se disputerait chaque année et qui pourrait regrouper des équipes du monde entier. Calqué sur le format de la Coupe du monde originelle (quatre poules de cinq équipes), cette compétition pourrait entraîner la disparition de la Coupe d’Europe. Alors qu’il compte dans les prochains jours soumettre cette idée aux différentes fédérations, Bernard Laporte a développé son idée au cours d’un entretien au Midi olympique .

« Je veux créer la Coupe du monde des clubs »