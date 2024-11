Rugby : Jégou de retour en Top 14, «il est présumé innocent»

Axel Cornic

Ce samedi, Oscar Jégou sera titulaire pour la rencontre de la 9e journée de Top 14 entre La Rochelle et le Stade Français (21h05). Une décision qui fait énormément parler, puisque le troisième-ligne de 21 ans est toujours visé par une enquête de la police argentine pour viol aggravé.

« Le Stade Rochelais s'est fait prendre au piège »

Mais alors que dans le cas d’Auradou le choix était totalement assumé par la Section Paloise, du côté de La Rochelle on avait annoncé vouloir attendre la fin de l’enquête avant d’aligner à nouveau Jégou. Or, la justice argentine a récemment annoncé repousser son verdict sans donner une date précise. « Le Stade Rochelais s'est fait prendre au piège. Au début c’était très honorable comme décision, à l’inverse de Pau » a expliqué Denis Charvet, au micro de RMC Sport.

« Ils ont raison car tu ne peux pas l'empêcher de jouer, de faire son boulot »

« Ils pensaient que le non-lieu allait arriver rapidement, sachant qu’ils avaient tous les éléments en leur possession. Ils ont raison car tu ne peux pas l'empêcher de jouer, de faire son boulot. Il est présumé innocent » a rappelé l’ancien international français, dans l’émission Les Grandes Gueules du Sport. A noter de Fabien Galthié et du XV de France on a récemment annoncé que la FFR s’en tiendrait à sa position initiale, qui est celle de ne plus sélectionner les joueurs tant que l’enquête est encore en cours.

