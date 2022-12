Rugby - Champions Cup : Les gros cartonnent, les Sudafs à la ramasse

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

La première journée de Champions Cup a livré les premiers enseignements : Les Sud-Afs ne sont pas vraiment des terreurs. En revanche, les habituelles grosses écuries de la compétition, La Rochelle, Toulouse ou le Leinster, n’ont pas loupé leur rendez-vous.

Dans le froid du week-end, les clubs français n’ont pas manqué leurs retrouvailles avec la Champions Cup (ex-Coupe d’Europe). Mention spéciale à Montpellier, Clermont, La Rochelle et le Stade Toulousain qui ont parfaitement entamé leur campagne. Les Toulousains ont réussi la prouesse d’aller s’imposer à Limerick en Irlande, sur la pelouse du Munster 18 à 13. Dans un brouillard épais - on voyait à peine les joueurs – les coéquipiers d’Antoine Dupont ont réussi à s’extirper du piège irlandais. Une prestation pleine de bravoure – grâce notamment à Dupont, Ramos ou Jelonch - qui met les Toulousains déjà en lice d’une nouvelle étoile. Idem pour La Rochelle. Le champion d’Europe en titre n’a pas fait de détail face aux Anglais de Northampton (46-12). Succès à domicile également pour Clermont (24-14) face aux Stormers. Un joli coup face à une équipe sud-africaine qui voulait s’étalonner avec un club français. Ils ont été bien reçus en Auvergne. Enfin, le champion de France en titre, Montpellier a également bien débuté sa campagne en allant s’imposer en Angleterre face au London Irish.

🏉 #ChampionsCup🏆 Le Stade Toulousain vient à bout du Munster ! pic.twitter.com/v4rVpjFV83 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 11, 2022

Le Leinster impressionne

Mais il n’y a pas que les clubs français qui ont bien débuté leur saison de Champions Cup. Les Saracens sont de retour au plus haut niveau. Vainqueur d’Edimbourg, les coéquipiers d’Owen Farrell ont marqué des points. Idem pour Gloucester, vainqueur de l’UBB, d’Exeter qui s’est imposé à Castres, ou de Sale qui a étrillé l’Ulster 39 à 0. Mais la performance la plus remarquée du week-end, c’est le match réalisé par le Leinster sur la pelouse du Havre face au Racing. Une victoire 42 à 10 des Irlandais face à des Franciliens qui semblaient trop impuissants pour stopper les six essais de leur visiteur. Une sacrée performance qui rappelle que le Leinster est la plus redoutable équipe de cette compétition.

Bilan mitigé pour les franchises sud-africaines

L’intérêt de ce premier week-end de Champions Cup, c’était aussi de voir comment allait se comporter les équipes sud-africaines face à des écuries anglaises ou françaises qu’elles ne jouent jamais. Seraient-elles au-dessus ? Plus physiques ? Ressemblent-elles aux Springboks dans leurs caractéristiques ? Difficile en un week-end de se faire une idée précise finalement. Les Sharks ont battu difficilement les Harlequins 39 à 31. Pareil pour les Bulls face au LOU (42-36). Les joueurs de Xavier Garbajosa repartent même avec 2 points grâce à un double-bonus, défensif et offensif (4 essais inscrits). Enfin les Stormers ont perdu à Clermont. Deux victoires à domicile, et une défaite à l’extérieur. Rien donc de très impressionnant pour une entrée en matière. Mais ce n’est qu’un début. Le week-end prochain, les Sharks ont rendez-vous avec l’Union Bordeaux-Bègles à Chaban-Delmas, les Stormers recevront les London Irish, et les Bulls iront à Exeter. Une tout autre histoire.

Tous les résultats

London Irish - Montpellier : 27-32

Racing - Leinster : 10-42

Gloucester - UBB : 22-17

Clermont - Stormers : 24-14

La Rochelle - Northampton : 46-12

Bulls - LOU : 42-36

Castres - Exeter : 12-27

Munster - Stade Toulousain : 13-18



Sharks - Harlequins : 39-31

Sale - Ulster : 39-0

Saracens - Edimbourg : 30-26

Ospreys - Leicester : 17-23