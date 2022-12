Champions Cup : Du très lourd pour les clubs français !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Passé l’aberration de la présence de trois franchises sud-africaines dans la compétition, les clubs français se préparent à des confrontations de très haut-niveau dès ce week-end. Le Stade Toulousain débute au Munster, le Racing reçoit le Leinster et Lyon et Clermont vont déjà gouter aux Springboks.

Dans un premier temps, les clubs français râlent. C’est classique. Ils râlent parce que la présence des équipes sud-africaines dans une Coupe d’Europe, pour eux ça, n’a ni queue ni tête. Et ils ont raison. Dans un calendrier déjà surchargé, l’ajout de déplacements lointains dans un autre continent, un autre hémisphère, sans logique géographique, ni écologique, c’est du grand n’importe quoi. Reste que le rugby est coutumier de ses exceptions qui manquent de raison, mais pas d’audace. Car au final, les affiches de cette Champions Cup version 2022-2023 sont alléchantes. Ajoutées aux habituels cadors anglais (Saracens, Leicester, Exeter...), irlandais (Leinster, Munster, Ulster) et français (Toulouse, La Rochelle, Racing...), la présence des Coastal Sharks de Durban, des Blue Bulls de Pretoria et des Stormers du Cap pimente la compétition. C’est simple, la majorité de l’équipe des Springboks, champion du monde en titre, joue dans ces équipes-là. Le challenge sportif est beau.

Lyon à Pretoria, Toulouse au Munster

Ainsi, il faudra faire avec les sud-afs cette année pour décrocher une nouvelle étoile sur le maillot. Et déjà s’étalonner avec ces équipes d’un autre hémisphère, chose rare pour un club français. Ce sera le cas du LOU qui ira défier les Bulls dès samedi à Pretoria. Mais surtout, on surveillera de près la performance de Clermont à domicile face aux Stormers. A suivre également les deux chocs franco-irlandais de la première journée : Racing-Leinster dans la poule A, et Munster-Toulouse dans la poule B. Dès ce week-end, on aura de jolis indices sur les équipes prétendantes au trophée.

Nous avons posé une petite question aux joueurs 👀Qui remportera la #ChampionsCup cette saison ? Bien sûr, ils ne pouvaient pas choisir leur équipe! pic.twitter.com/VjxgcH0DkY — Champions Cup France (@ChampionsCup_FR) November 30, 2022

Le programme de la première journée

POULE A

Racing – Leinster (samedi 14h00)

Gloucester – UBB (samedi 16h15)

Bulls – Lyon (samedi 18h30)

Castres – Exeter (samedi 21h00)



POULE B

London Irish – Montpellier (vendredi 21h00)

Clermont – Stormers (samedi 16h15)

La Rochelle – Northampton (samedi 18h30)

Munster – Toulouse (dimanche 16h15)