Top 14 : Le Racing 92 prépare du lourd pour la saison prochaine

Enchainant les échecs ces dernières années, le Racing 92 compte bien inverser la tendance et commence à se placer comme dauphin du Stade Toulousain en Top 14, avant d’affronter la Coupe d’Europe ce week-end. Mais les Franciliens préparent également la saison prochaine, avec un énorme recrutement qui est en train de se dessiner.

Depuis 2006 et le rachat par Jacky Lorenzetti, le Racing 92 est devenu l’un des clubs les plus ambitieux du paysage rugbystique français. La construction de la Paris La Défense Arena et son écrin futuriste vont dans ce sens... mais on ne peut pas dire que le palmarès suit. Car depuis le Bouclier de Brennus remporté au Camp Nou en 2016, le Racing 92 n’a plus remporté le moindre titre.

Six années sans le moindre titre

Tout cela doit changer ! Avec son succès sur la pelouse du RCT ce dimanche (14-31), le Racing 92 s’est hissé à la deuxième place du Top 14, à cinq points de l’indétrônable Stade Toulousain. Une très bonne chose avant de fermer momentanément la page championnat, pour ouvrir celle d’une Champions Cup qui semble être un objectif pour le Racing 92, qui a souvent échoué en finale ces dernières années.

Un énorme recrutement prévu au Racing