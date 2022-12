Top 14 : Après le départ d’Urios, les langues se délient à l’UBB

Axel Cornic

Considéré comme l’un des meilleurs techniciens français, Christophe Urios n’a plus de club. L’Union Bordeaux-Bègles a en effet annoncé son départ, alors qu’il avait récemment prolongé son contrat jusqu’en 2025. Au fil des semaines on en apprend toujours plus sur les coulisses de ce départ, avec Urios qui se serait mis à dos une bonne partie du vestiaire.

C’est un petit tremblement de terre qui a secoué le rugby français, puisque Christophe Urios a été lâché par l’UBB un peu à la surprise générale. Pourtant, en fin de saison dernière le président Laurent Marti assurait vouloir poursuivre encore très longtemps avec son manager, qui ne semblait toutefois plus faire l’unanimité.

Top 14 : Christophe Urios viré, ces révélations tonitruantes sur le malaise à l'UBB https://t.co/0MCeNGSrM8 pic.twitter.com/QURYsD7PQA — le10sport (@le10sport) December 3, 2022

Quelque chose s’est cassé entre Urios et l’UBB

RMC Sport a en effet révélé que les tensions devenaient de plus en plus nombreuses autour de Christophe Urios au fil des mois. Et ce sont justement ces tensions qui seraient à la base de son départ, en tout cas plus que les résultats décevants de l’UBB en Top 14. Pour rappel, un évènement avait beaucoup fait parler en fin de saison dernière, puisqu’un désaccord avait fait surface avec Urios et deux de ses cadres, avec notamment Matthieu Jalibert.

« Le président a pris la décision en pensant que c'était la meilleure solution pour le club et l'équipe »

Interrogé sur ce départ, le numéro 10 de l’UBB s’était montré assez détaché, se tournant uniquement sur l’avenir et la suite de la saison. « Une année de transition, c'est hors de question. Pour avoir discuté avec pas mal de joueurs de l'équipe, on est tous sur la même longue d'onde » a lancé Jalibert, d’après Le Figaro . « Le président a pris la décision en pensant que c'était la meilleure solution pour le club et l'équipe pour pouvoir repartir sur une nouvelle dynamique au vu des résultats de ce début d'année ».

« Ce n’est pas la foire depuis que Christophe est parti »