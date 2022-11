Top 14 : Une valse des managers prévue pour 2023… Le point complet, club par club !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Les évictions prématurées de Christophe Urios (UBB) et de Jérémy Davidson (Brive) pimentent le marché des entraîneurs. A l’heure où de nombreux clubs sont enclin à changer de staff, le jeu des chaises musicales peut commencer.

Premier indice d’une révolution annoncée, le démantèlement programmé du staff actuel du XV de France. Passé la Coupe du Monde 2023, Fabien Galthié est certain de ne pas rempiler avec les mêmes adjoints. Laurent Labit et Karim Ghezzal ont déjà signé avec le Stade Français. Ce qui exclut de fait Gonzalo Quesada et ses adjoints de l’équation parisienne à l’avenir. Idem pour le préparateur physique des Bleus Thibault Giroud, attendu au Racing la saison prochaine, aux côtés du futur manager Stuart Lancaster. A cela s’ajoute donc les récentes évictions de Jérémy Davidsonet de Christophe Urios, voire même de David Gérard (Montauban), et voilà trois nouveaux techniciens sur le marché pour les clubs en demande. Ils rejoignent aussi l’ancien talonneur Mathieu Blin, et le charismatique Patrice Collazo, dont le CV est sur la table de nombreux présidents. Actuellement, l’ancien manager du RCT est en pige à Béziers, en tant que consultant, au chevet d’un club mal en point et dont l’actuel entraîneur en chef, Pierre Caillet est lui-aussi proche de la sortie. Paris, Bordeaux, Brive, Racing... Nombreux sont donc les clubs qui devraient changer de staff dans les prochains mois. Certains ont déjà ficelé leur avenir. D’autres y réfléchissent et espèrent peut-être un nouveau coach en cadeau pour Noël.

L’avenir des managers du Top 14

Stade Toulousain : Stabilité de rigueur. Ugo Mola devrait rester en poste. Ses adjoints aussi.



La Rochelle : Ronan O’Gara est courtisé de toute part (Irlande, Angleterre, Munster...) mais pour le moment le manager irlandais annonce vouloir rester à La Rochelle.



Racing 92 : L’avenir est déjà écrit. Laurent Travers prend de la hauteur et laisse sa place à l’Anglais Stuart Lancaster.



Lyon : Actuellement, Xavier Garbajosa a les résultats espérés. Mais son siège est instable et totalement dépendant de la réussite du projet. Il le sait.



Montpellier : Le champion de France n’est pas si stable qu’on le croit. En coulisses, nombreux sont ceux (Elissalde, Azam...) à vouloir récupérer le poste de Philippe Saint-André si celui-ci souhaitait reprendre du recul à l’avenir. C’est ce qui a valu à Olivier Azam un départ prématuré en début de saison. Mais d’autres coachs interesse grandement Mohed Altrad. Pour le poste des avants, le nom de David Gérard a été envisagé. Pour celui de manager, le président s’intéresse au profil de Christophe Urios. Parfait pour l’ex-Bordelais, les vignes de Pépieux ne sont pas si loin...



Stade Français : L’affaire est entendue. Exit Gonzalo Quesada, Laurent Labit et Karim Ghezzal prendront les rênes.



Toulon : Pour le moment, le duo Pierre Mignoni / Franck Azema tient la barre. Mais la cohabitation va-t-elle durer ?

Urios prêt à rebondir ?

Bayonne : Gregory Patat tient le poste. Et au regard des résultats, son avenir n’est pas menacé.



Pau : La situation est sous le contrôle de Sébastien Piqueronies. Pour le moment, c’est lui qui construit le projet. Pas de raison de s’en séparer.



Clermont : La situation est délicate pour Jono Gibbes. Les résultats sont mitigés. Toutes les possibilités sont étudiées pour l’avenir.



Bordeaux : L’éviction de Christophe Urios a été un coup de massue pour ses adjoints Frédéric Charrier et Julien Laïrle qui sont censés reprendre le flambeau. Mais ils savent qu’il n’y aura pas d’avenir pour eux à l’issue du la saison. L’arrivée de Yannick Bru est déjà dans les tuyaux.



Castres : Malgré des résultats en deça des attentes, Pierre-Henri Broncan et David Darricarrère ne sont pas en danger. Pour le moment.



Perpignan : Cette saison, David Marty a pris la main sur le staff, sous le regard bienveillant de Patrick Arletaz. Le staff actuel n’est pas menacé.



Brive : Depuis l’éviction de Jérémy Davidson, c’est Arnaud Méla qui a été promu entraîneur en chef. Mais pour combien de temps ? Les ambitieux actionnaires brivistes (anglais !) travaillent déjà pour la suite. Collazo, Urios... Tout est possible