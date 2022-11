XV de France : Avec Fabien Galthié, les Bleus explosent tous les records !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Si l’équipe de France sort d’une année 2022 absolument parfaite, Fabien Galthié n’y est pas étranger. Le sélectionneur des Bleus a remis le XV de France au sommet, avec désormais le Mondial 2023 dans le viseur.

Difficile de faire mieux que le XV de France en 2022. Sous les ordres de Fabien Galthié, les Bleus ont réalisé un parcours sans faute, avec 10 victoires en autant de rencontres. De retour au premier plan, l’équipe de France a profité de cette incroyable série pour remporter son premier Tournoi des Six Nations depuis 2010, réalisant au passage le Grand Chelem. Une performance majuscule pour le rugby français, parfois en délicatesse ces dernières années.

XV de France : Lâché après la Coupe du monde, Galthié reçoit une bonne nouvelle https://t.co/9qMAaC7D1f pic.twitter.com/tQAzCrUNqZ — le10sport (@le10sport) November 20, 2022

Une forme étincelante

En rajoutant les 3 rencontres gagnées à la fin de l’année 2021, le XV de France reste sur une série de 13 victoires consécutives, un record historique. Au cours de cette période, les Bleus se sont pourtant frottés au gratin du rugby mondial, avec des rencontres face à la Nouvelle-Zélande, l’Afrique du Sud et l’Australie, en plus des sélections européennes. Portée par des joueurs au sommet de leur art à l’image d’Antoine Dupont, l’équipe de France semble mieux armée que jamais, alors que la Coupe du Monde 2023 se profile.

Un favori en puissance pour le Mondial ?

Dans ce contexte, difficile de ne pas s’enflammer alors que la France s’apprête à disputer la Coupe du Monde 2023 à domicile. Sur la scène internationale, l’équipe de Fabien Galthié impressionne désormais, et s’impose comme l’équipe à battre. L’année prochaine, les Bleus seront attendus au tournant devant leur public, afin d’aller chercher le premier titre mondial de leur histoire. D’ici là, Fabien Galthié aura encore du pain sur la planche pour peaufiner les derniers détails, mais surtout pour faire durer son équipe au plus haut niveau et continuer à tirer le meilleur de ses joueurs. S’il y parvient, le rugby tricolore pourrait bien vivre une année 2023 historique.