XV de France : A un an de la Coupe du monde, qui sont les grands gagnants ?

Axel Cornic

La tournée de novembre s’est terminée ce dimanche pour le XV de France avec une large victoire sur le Japon (35-17), après avoir défait l’Australie et les Champions du monde Sud-Africains. Une occasion de faire une revue des troupes et un gros bilan, à un an d’un Mondial qui aura lieu en France et pour lequel les Bleus semblent grands favoris.

Alors que la Coupe du monde de football se joue au Qatar, une autre se prépare sur le sol français. Dans un an, la planète rugby va débarquer pour savoir qui va succéder à l’Afrique du Sud d’Eben Etzebeth et de Cheslin Kolbe. Deuxième au ranking World Rugby, le XV de France est annoncé comme l’un des grands favoris, mené par un Antoine Dupont encore candidat au titre de meilleur joueur du monde.

XV de France : Lâché après la Coupe du monde, Galthié reçoit une bonne nouvelle https://t.co/9qMAaC7D1f pic.twitter.com/tQAzCrUNqZ — le10sport (@le10sport) November 20, 2022

Le retour d’un très grand Ollivon

A moins d’une blessure, le demi-de-mêlée du Stade Toulousain devrait tenir sa place et surtout son rôle de capitaine. Cette tournée de novembre nous a toutefois montré qu’il pouvait laisser cette casquette à d’autres, puisque Charles Ollivon a récupéré le capitanat après la suspension de Dupont face à l’Afrique du Sud. Le troisième-ligne est d’ailleurs redevenu l’un des points forts du XV de France, après une longue absence due à une blessure au genou.

Falatea a pris le train en route

Devant, on a pu voir un Cameron Woki qui a également montré un tout autre visage qu’avec le Racing 92 depuis le début de la saison et il semble désormais être devenu un incontournable de Fabien Galthié, au même titre qu’un Uini Atonio ou un Julien Marchand. Marqueur décisif face à l’Afrique du Sud, Silipi Falatea pourrait également se faire une place dans le groupe tricolore, alors que Peato Mauvaka semble définitivement s’être installé comme la doublure officielle de son coéquipier en club, Marchand.

Ramos a fait oublier Jaminet

C’est peut-être derrière que tout se joue. Blessé, Melvyn Jaminet a en effet vu Thomas Ramos livrer des prestations impeccables, avec une excellente réussite au pied Coéquipiers au Stade Toulousain, les deux pourraient bien se tirer la bourre jusqu’à la dernière minute pour un poste de titulaire à la Coupe du monde. Au centre, Gaël Fickou et Jonathan Danty semblent inamovibles, tout comme Damian Penaud qui a encore été éblouissant. Finalement, c’est sur l’autre aile que les choses ne semblent pas encore fixes, puisque si Yoram Moefana a montré de très belles choses il n’est pas un spécialiste du poste