XV de France : Une année 2022 exceptionnelle, des Bleus au Paradis

Vainqueur du Tournoi des 6 Nations avec un Grand Chelem à la clé, le XV de France ponctue une année 2022 absolument parfaite. Et elle pourrait se conclure avec Antoine Dupont et Fabien Galthié meilleur joueur et entraîneur du monde. A un an de la Coupe du Monde en France, que rêver de mieux ?

Alors que la saison internationale va bientôt se terminer avec les derniers test matchs pour toutes les équipes, le XV de France devrait terminer l’année 2022 invaincue puisqu’il ne reste plus que le Japon à affronter lors de cette tournée d’automne. Dans quelques jours, les instances internationales du rugby vont aussi récompenser le meilleur joueur et le meilleur entraîneur du monde. La France pourrait se voir doublement gagnante au meilleur des moments, alors que l’année 2023 se profile pour le plus grand bonheur de l’équipe avec le Mondial à domicile.

Une série record

Parfait en 2022, le XV de France continue d’impressionner puisque les Bleus comptent maintenant douze victoires consécutives, un record dans l’histoire de cette équipe. Invaincus cette année, ils ont rajouté à leur palmarès un Grand Chelem lors du dernier Tournoi des Six Nations. Si elle a été bousculée récemment, la France a résisté à deux grandes nations du Sud et est venue à bout des champions du monde sud-africains. Avec cette année aussi réussie, difficile de ne pas voir Antoine Dupont triompher une nouvelle fois…

Une année 2023 qui se profile parfaitement

Avec les grands succès de cette année, 2023 s’annonce parfaitement pour une Equipe de France qui attend avec impatience « sa » Coupe du monde. Même s’il reste encore un match pour la tournée d’automne, face au Japon, la France peut espérer connaître une nouvelle victoire face à un adversaire dominé déjà deux fois cet été. En attendant la potentielle récompense du meilleur joueur et du meilleur entraîneur du monde, le XV de France pourra tout de même aborder l’année prochaine sereinement. A moins d’un an du Mondial, c’est l’impatience qui gagne les fans de rugby en ce moment.