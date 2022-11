XV de France : Pas de révolution pour affronter le Japon

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Hormis les remplacements de Dupont (suspendu), Baille et Flament (blessés), le staff des Bleus ne devrait pas faire de gros changement dans le XV de départ pour affronter le Japon dimanche à Toulouse. Fabien Galthié s’appuie sur « l’expérience collective ».

Le troisième test match de l’automne face au Japon n’est pas vraiment pris à la légère par l’équipe de France. Tant mieux ! Même si les Bleus ont déjà réussi leur tournée en s’imposant face aux Wallabies et aux Springboks, l’idée est de terminer l’année 2022 en beauté, en restant invaincu (une première) et en grossissant à 13 la série de victoires en cours (un record). De même, le staff des Bleus veut continuer dans sa stratégie “d’expérience collective” chère à Fabien Galthié. Ainsi, les tauliers seront à nouveau sur le pré dimanche pour affronter une équipe nipponne visiblement en manque de confiance actuellement. Hormis l’absence d’Antoine Dupont, suspendu quatre semaines suite à son carton rouge samedi dernier, et les blessures de Cyril Baille et Thibaud Flament, les mêmes Bleus seront alignés à Toulouse.

Danty sera bien là

Poste pour poste, Maxime Lucu débutera à la mêlée et Baptiste Couilloud prendra place sur le banc. En pilier gauche, Reda Wardi honorera sa deuxième cape et pourra compter sur Dany Priso pour le suppléer à l’heure de jeu. Enfin Romain Taofifenua devrait être aligner en deuxième ligne aux côtés de Cameron Woki, laissant à Bastien Chalureau une place sur le banc de touche. En revanche, malgré sa blessure à la mâchoire contractée contre l’Afrique du Sud suite à la charge du flanker Pieter-Steph Du Toit, le centre Jonathan Danty devrait bien débuter contre le Japon. C’est tout cas les indices donnés par le premier entraînement collectif de la semaine à Marcoussis.

La clef de la réussite 💪 https://t.co/WWtrGpkNtQ — Assurement Rugby (@assurementrugby) November 12, 2022

Le Japon groggy

En face l’équipe du Japon arrive à Toulouse un peu groggy par sa lourde défaite contre l’Angleterre à Twickenham (52-13). Et son récent bilan face aux Bleus n’est pas à leur avantage. On se souvient notamment que le XV de France s’est imposé à deux reprises cette année au Japon durant la tournée d’été. Mais cela reste une équipe difficile à jouer et capable de créer des exploits, comme sa victoire en Coupe du monde en 2015 contre l’Afrique du Sud, ou son match nul en France en 2017 (23-23) qui avait précipité la chute de Guy Novès.

L’équipe probable pour affronter le Japon

Reda Wardi, Julien Marchand, Uini Atonio ; Cameron Woki, Romain Taofifenua ; Anthony Jelonch, Charles Ollivon (Cap), Grégory Alldritt ; Maxime Lucu ; Romain Ntamack ; Yoram Moefana, Jonathan Danty, Gaël Fickou, Damian Penaud ; Thomas Ramos.