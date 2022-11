XV de France : Ce record XXL que peut viser la bande à Galthié…

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Si le XV de France s’impose face au Japon, les Bleus seront sur une série de 13 victoires consécutives. A 5 succès du record mondial de 18 victoires de rang détenu par l’Angleterre et la Nouvelle-Zélande.

Depuis l’arrivée de Fabien Galthié sur le banc du XV de France, les Bleus se sont imposés contre toutes les plus grandes nations du rugby, excepté les champions du monde sud-africains, c’est désormais chose faite. La dernière confrontation entre les deux équipes remontait au 10 novembre 2018 où les Bocks avaient gagné (29-26). Samedi dernier, après un match renversant, les Bleus l’ont emporté (30-26). Non seulement ils peuvent terminer l’année 2022 invaincus en cas de victoire contre le Japon, mais le record du nombre de victoires consécutives est aussi dans le viseur.

Une série impressionnante

La clef de la réussite 💪 https://t.co/WWtrGpkNtQ — Assurement Rugby (@assurementrugby) November 12, 2022

La série de victoires du XV de France est impressionnante avec ses 12 succès consécutifs. Les deux derniers en date face à l’Australie et l’Afrique du Sud ont été arrachés dans les ultimes minutes, une nouvelle preuve de la force collective de cet effectif qui refuse la défaite. C’est le 6 novembre 2021 que le XV de France de Gatlhié lance sa série avec une victoire (29-20) contre l’Argentine. Depuis, les Bleus ont notamment corrigé la Nouvelle Zélande (40-25) le 20 novembre 2021 et ont réalisé le Grand Chelem dans le Tournoi des 6 Nations 2022.

Quel programme pour battre le record ?

Compte tenu de la force collective de cette équipe de France, le record de 18 victoires consécutives codétenu par l’Angleterre et la Nouvelle Zélande est plus qu’envisageable. Pour y parvenir, il faudra déjà s’imposer ce dimanche à Toulouse face aux valeureux japonais avant d’enchaîner par un Grand Chelem lors du prochain Tournoi des 6 Nations. Un défi de taille pour la France qui disputera 3 rencontres à l’extérieur (Italie, Irlande et Angleterre). Dès lors, les Bleus seraient à 18 victoires. Pour rentrer définitivement dans la légende et battre ce record historique, le match décisif se jouerait contre l’Ecosse le 5 aout 2023 à l’occasion d’un Test Match.