XV de France : L'Afrique du Sud soulève une polémique face aux Bleus

Axel Cornic

Rassie Erasmus, entraineur Champion du monde en 2019 et désormais directeur du rugby de l’Afrique du Sud, a soulevé une grosse polémique après la défaite face au XV de France. Via son compte Twitter, il a en effet publié plusieurs extraits montrant des supposées fautes françaises non sifflées.

Le XV de France a bouclé la boucle. Depuis l’arrivée de Christophe Galtier, les Bleus n’avaient pas encore battu leur plus grand rival avec l’Afrique du Sud, championne du monde en titre. C’est désormais chose faite, puisque les hommes de Fabien Galthié ont réussi à dépasser l’obstacle des Springboks à Marseille (30-26), lors du deuxième teste match de la tournée de novembre.

XV de France : Dupont voit rouge, il risque gros https://t.co/pYYlpjtRrg pic.twitter.com/NMPy86e9kg — le10sport (@le10sport) November 14, 2022

Rassie Erasmus remet ça

Il semble pourtant que les Sud-africains ont un peu de mal à avaler cette défaite ! Dès la fin de la rencontre, Rassie Erasmus s’est en effet fendu de plusieurs tweets ironiques concernant des fautes françaises non sifflées lors de la rencontre du 12 novembre dernier. Cela concerne plusieurs actions, avec notamment un supposé jeu dangereux de Thomas Ramos pour un coude levé.

Des critiques qui ne passent pas

Ces publications sur les réseaux sociaux ne sont pas passées inaperçues, surtout à cause du passif de Rassie Erasmus. Il ne faut en effet pas oublier que l’homme qui a porté les Springboks jusqu’au titre mondial au Japon, avait été sanctionné par World Rugby après une longue vidéo dans laquelle il s’acharnait sur l’arbitre d’un test match lors de la dernière tournée des Lions Britanniques. En Afrique du Sud, ce nouveau dérapage est donc assez mal vu.

« Je pense que les supporters sud-africains aimeraient comprendre »