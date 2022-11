XV de France : Dupont/Ntamack, la fin de la Lune de Miel ?

La rédaction

Beaucoup moins en vue que d’habitude lors de cette tournée d’automne, le duo Antoine Dupont – Romain Ntamack connaît un petit « creux ». La fin de l’embellie ou une simple passade ?

Lors des deux derniers matchs face à l’Australie et l’Afrique du Sud, les troisième ligne Charles Ollivon et Anthony Jelonch ont été élus homme du match. Une distinction qui a souvent été décernée à l’un des deux joueurs de la charnière Dupont – Ntamack, bien muselée lors de cette tournée d’automne.

Une charnière déjà historique

Respectivement âgés de 26 et 23 ans, Antoine Dupont et Romain Ntamack forment déjà une des plus iconique charnière de l’histoire du XV de France. Face à l’Afrique du Sud, les Toulousains ont été associés pour la 21e fois. Cette jeune charnière devient déjà la plus utilisée de l’histoire de l’Equipe de France en égalant le record détenu par Morgan Parra et François Trinh Duc.

Avant d’affronter les Bocks, Antoine Dupont évoquait sa complicité avec son ouvreur : « On sait répondre aux actions de l’un et de l’autre. C’est un plus pour l’équipe d’avoir une continuité sur des postes clés. Ça montre aussi la volonté du staff d’avoir une continuité. On a eu les performances et pas trop de blessures pour profiter de jouer ensemble, en prenant de l’expérience », expliquait-il dans un entretien accordé à Ouest-France .

Une charnière plus surveillée que jamais

Depuis qu’elle est associée, la charnière Dupont – Ntamack fait des ravages. Les deux hommes incarnent le renouveau du XV de France et ont largement contribué au Grand Chelem lors du dernier Tournoi des 6 Nations. Naturellement, les défenses adverses surveillent de plus en plus ces deux joueurs et font tout pour les contenir. Moins en vue lors des deux derniers matchs, les difficultés de la charnière s’expliquent également par le manque de rythme de Romain Ntamack. En effet, le demi d’ouverture faisait son retour à la compétition face à l’Australie après deux mois d’absence. En ce début de saison, c’est avec Thomas Ramos qu’Antoine Dupont a été aligné à la charnière du Stade Toulousain ce qui explique le manque d’automatisme des deux toulousains. Un retour qui plus est effectué face à des adversaires redoutables.