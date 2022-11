XV de France : Une pépite de 20 ans pour remplacer Antoine Dupont

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Parmi les 17 nouveaux joueurs appelés à Marcoussis avec les Bleus pour préparer la réception du Japon dimanche, à Toulouse, figure le jeune demi-de-mêlée du Racing Nolann Le Garrec. Il profite du carton rouge d’Antoine Dupont.

Le staff du XV de France a communiqué la liste des joueurs supplémentaires appelés pour préparer le match contre le Japon, dimanche, au Stadium de Toulouse (14h). Ils ne sont pas 14 mais 17 joueurs supplémentaires (42 au total) car les Bleus doivent composer avec le forfait de trois éléments importants. Le capitaine Antoine Dupont, qui a reçu un carton rouge contre les Springboks, mais également Thibaud Flament, sorti sur commotion, et Cyril Baille blessé à la cuisse, ne peuvent pas prendre part au match contre les Nippons. Ainsi, le staff devra faire obligatoirement quelques ajustements et mettre de nouveaux joueurs sur la feuille de match dimanche prochain. Le jeune joueur du Racing 92, Nolann Le Garrec, nouvel appelé, aura peut-être une chance, même s’il passe théoriquement après Maxime Lucu et Baptiste Couilloud dans la hiérarchie des demi-de-mêlée. Dans le même temps, pour pallier l’absence de Cyril Baille en pilier gauche, le Parisien Clément Castets et le Toulonnais Dany Priso rejoignent Reda Wardi, déjà remplaçant contre l’Afrique du Sud. Et en deuxième-ligne, le Castrais Florent Vanverberghe et le Montpellierain Florian Verhaeghe seront en concurrence avec Romain Taofifenua et Bastien Chalureau pour une place aux côtés de Cameron Woki face au Japon. Par ailleurs, il est possible que le staff change de stratégie sur le banc en passant à cinq avants et trois arrières (plutôt que 6-2) au regard du match qui attend les Bleus contre le Japon.

Répondez à nos questions et tentez de remporter des maillots de notre XV de France 🔥➡️ https://t.co/9ZBZDw5tMI 🎁#EngagésPourLeCollectif @francerugby pic.twitter.com/aP5d7j6jQX — Assurement Rugby (@assurementrugby) November 7, 2022

Les 17 joueurs supplémentaires

Avants : Alexandre Bécognée (Montpellier), Clément Castets (Stade Français), Dylan Cretin (Lyon), Jordan Joseph (Pau), Thomas Lavault (La Rochelle), Dany Priso (Toulon), Yoan Tanga (La Rochelle), Florent Vanverberghe (Castres), Florian Verhaeghe (Montpellier) Arrières : Pierre-Louis Barassi (Toulouse), Pierre Boudehent (La Rochelle), Anthony Bouthier (Montpellier), Ethan Dumortier (Lyon), Samuel Ezeala (Clermont), Émilien Gailleton (Pau), Nolann Le Garrec (Racing 92), Alivereti Raka (Clermont)