XV de France : Charles Ollivon, l’opération reconquête

Ancien capitaine du XV de France, Charles Ollivon a signé un retour plus que convaincant contre l’Afrique du Sud. En l’absence d’Antoine Dupont, suspendu, il retrouvera le brassard dimanche, contre le Japon. L’occasion de parfaire son opération reconquête en Bleu.

Face au Japon ce dimanche, Charles Ollivon sera capitaine du XV de France en raison de l’absence d’Antoine Dupont, suspendu après son carton rouge contre l’Afrique du Sud. Un rôle que le troisième ligne toulonnais occupait avant sa grave blessure au genou en juin 2021 et qui l’avait longtemps éloigné des terrains.

Un taulier de Galthié

Si la carrière internationale de Charles Ollivon débute en 2014, c’est sous le mandat de Fabien Galthié que le natif de Bayonne explose. Nommé capitaine du XV de France par le nouveau sélectionneur en janvier 2020, ce rôle semble galvaniser Charles Ollivon qui a depuis toujours réalisé de grosses performances sous le maillot bleu. Homme fort des Tournois des 6 Nations 2020 et 2021, Charles Ollivon termine avec ses coéquipiers deux fois deuxième. Mais le XV de France dont il incarne le renouveau monte en puissance et remporte le Grand Chelem tant attendu en 2022. Malheureusement, Ollivon en est privé. En effet, il est victime d’une rupture du ligament croisé du genou gauche en juin 2021 ce qui l’éloigne des terrains pendant 6 mois, et par conséquent du Tournoi des 6 Nations 2022.

Un retour en puissance

En seulement deux matchs, Charles Ollivon a déjà impressionné. Pour son retour en bleu, ce dernier a profité de l’absence de François Cros pour retrouver une place de titulaire au poste de flanker, et ses performances n’ont pas déçu. Elu homme du match face à l’Australie, il a bien cru inscrire son 10e essai international avant que celui-ci soit justement refusé par la vidéo.

Contre l’Afrique du Sud, ses qualités défensives ont été précieuses tandis qu’il a été très performant en touche. À 29 ans, il s’apprête à honorer sa 28e sélection et s’impose comme un taulier indiscutable d’un XV de France en mission pour sa Coupe du Monde 2023. Mais avant ça, les hommes de Fabien Galthié vont tenter de conserver leur titre aux 6 Nations et pourront compter sur un Charles Ollivon déterminer à enfin remporter ce trophée.