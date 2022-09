Rugby - XV de France

La liste pour le XV de France à un an de la Coupe du Monde 2023

Publié le 30 septembre 2022 à 11h35 par Alexis Bernard

A un an de la Coupe du Monde 2023 qui aura lieu en France, le XV tricolore est dans une excellente dynamique. Malgré les blessures, les Français sont invaincus en 2022 et se présentent comme l’un des grands favoris à la victoire finale. Et déjà, on devine à quoi devrait ressembler le groupe de Fabien Galthié…

Sauf blessure, certains cadres du XV de France vainqueur du Grand Chelem 2022 sont quasi-sûrs de disputer le Mondial. Mais Fabien Galthié et son staff ont déjà préciser qu’ils ne se priveraient pas de puiser dans le magnifique vivier de joueurs déjà listés ou de donner sa chance à un « ovni » qui exploserait en cours de saison. Il faudra aussi trancher sur certains postes, comme celui d’arrière pour lequel Melvyn Jaminet, Thomas Ramos, Brice Dulin, Max Spring sont en concurrence, sans compter la polyvalence d’Antoine Hastoy ou Matthieu Jalibert.

Les cadres

Antoine Dupont, Romain Ntamack, Cyril Baille, Julien Marchand, Gregory Alldritt, Peato Mauvaka, Anthony Jelonch, Damian Penaud, Cameron Woki, François Cros, Charles Ollivon, Gaël Fickou.

#TOP14 #NuitDuRugby "Cette Coupe du Monde à domicile fait rêver et on souhaite aller au bout"Meilleur joueur international français, @Dupont9A revient sur sa saison exceptionnelle avec le XV de France et sur les objectifs des Bleus 🇫🇷 @FranceRugby pic.twitter.com/m7AYowCBeZ — TOP 14 Rugby (@top14rugby) September 27, 2022

Les fortes tendances

Maxime Lucu, Gabin Villière, Yoram Moefana, Paul Willemse, Uini Atonio, Thibaud Flament, Dylan Cretin, Jean-Baptiste Gros, Jonathan Danty

Les questionnements

1-3 : Dorian Aldegheri, Demba Bemba, Mohamed Haouas, Thierry Païva, Reda Wardi, Dany Priso, Sipili Falatea, Enzo Forletta, Wilfried Hounkpatin



2 : Gaëtan Barlot, Pierre Bourgarit, Christopher Tolofua, Teddy Bobigny



4-5 : Thomas Lavault, Romain Taofifenua, Florent Vanverberghe, Florian Verhaeghe, Bastien Chalureau, Mathieu Jolmes, Swan Rebbadj, Rémi Piquette, Emmanuel Meafou



6-7 : Ibrahim Diallo, Sekou Macalou, Matthias Haddad, Arthur Iturria, Yacouba Camara, Paul Boudehent



8 : Yoan Tanga, Selevasio Tolofua, Alexandre Becognée



9 : Baptiste Couilloud, Nolann Le Garrec, Baptiste Serin, Léo Coly



10 : Matthieu Jalibert, Antoine Hastoy, Louis Carbonel, Léo Berdeu



12-13 : Tani Vili, Arthur Vincent, Jules Favre



11-14 : Matthis Lebel, Donovan Taofifenua, Vincent Rattez, Teddy Thomas



15 : Melvyn Jaminet, Thomas Ramos, Brice Dulin, Max Spring

Les ovnis possibles

Dimitri Delibes, Théo Ntamack, Enzo Benmegal, Bastien Chalureau, Louis Bielle-Biarrey, Thomas Laclayat, Louis Lebrun