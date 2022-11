XV de France : Coup dur pour Dupont, Galthié doit gérer une ultime galère

Axel Cornic

Suspendu pour quatre semaines après sa faute sur Cheslin Kolbe lors du choc contre l’Afrique du Sud (30-26), Antoine Dupont ne reviendra avec le XV de France que pour le Tournoi des Six Nations. Fabien Galthié va donc devoir se débrouiller sans son capitaine pour le dernier test-match de novembre, face à au Japon.

Les hommes de Fabien Galthié ont réussi un exploit au Vélodrome, en battant le Champion en titre Sud-Africain, à un an de la Coupe du monde en France. Ils l’ont pourtant payé cher avec plusieurs blessés, mais surtout avec un carton rouge pour Antoine Dupont, capitaine et meilleur joueur du monde 2021.

XV de France : Penaud titulaire, Verhaeghe sur le banc contre le Japon https://t.co/d3Xxt9KGSo pic.twitter.com/9veEjeMeo2 — le10sport (@le10sport) November 18, 2022

Quatre semaines pour Dupont

Après la décision de la commission de discipline, Antoine Dupont a été suspendu pour quatre semaines et ne sera donc pas là face au Japon, ce dimanche. Un verdict qui a soulevé une petite polémique d’ailleurs puisque Pieter-Steph du Toit, coupable d’un déblayage dangereux sur Jonathan Danty, n’a écopé lui que de trois semaines.

« On ne le vit pas comme un coup dur »

Au sein du staff du XV de France, on ne souhaite pas s’alarmer. « On ne le vit pas comme un coup dur. Ça fait partie du rugby. C’est aussi une opportunité pour un autre joueur de prendre le maillot » a expliqué Karim Ghezal, coach de la touche française. « On a une confiance absolue en tous nos joueurs. Si demain on fait une phase finale de Coupe du monde sur trois matchs et trois semaines, on pourrait d’ailleurs être confronté à une problématique similaire ».

Lucu va prendre le numéro 9, Ollivon capitaine

C’est donc Maxime Lucu qui va remplacer Antoine Dupont au poste de demi-de-mêlée, pour le dernier test-match du mois de novembre face au Japon, au Stadium de Toulouse. Ce n’est d’ailleurs pas le seul changement apporté par Fabien Galthié, puisque Romain Taofifenua sera titularisé à la place de Thibaud Flament, alors que Reda Wardi prendra la place de Cyril Baille. A noter que le capitaine sera Charles Ollivon, qui occupait cette charge au début du mandat de Galthié.