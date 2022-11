XV de France : Le vestiaire de Galtier affiche un objectif XXL avant la Coupe du Monde

Axel Cornic

En l’absence d’Antoine Dupont, suspendu quatre semaines après son carton rouge contre l’Afrique du Sud (30-26), c’est Charles Ollivon qui sera le capitaine du XV de France. Un retour au premier plan pour le troisième-ligne du RCT, qui avait perdu ce rôle après une grave blessure au genou.

Il a été le premier capitaine de l’ère Fabien Galthié, symbole de la renaissance du rugby tricolore. Charles Ollivon a toutefois dû prendre du recul à cause d’une blessure au genou et a donc laissé une place vacante... qui n’a pas tardé à être occupée. Pendant son absence, Antoine Dupont a en effet mené le XV de France vers le premier Grand Chelem depuis une décennie, lors du dernier Tournoi des Six Nations.

Dupont absent, place à Ollivon

Dupont ne sera toutefois pas là contre le Japon, ce dimanche. Coupable d’un geste dangereux sur Cheslin Kolbe lors de la rencontre face à l’Afrique du Sud, le capitaine du XV de France a été suspendu quatre semaines. Il va donc manquer cette rencontre, mais également plusieurs rendez-vous importants avec son club du Stade Toulousain.

« Ça nous permet de nous recentrer toujours vers le collectif et l'objectif de gagner des matches jusqu'à la Coupe du monde 2023 »

A sa place, c’est Charles Ollivon qui sera le capitaine du XV de France pour ce dernier test-match de novembre. « C'est toujours un grand honneur » a confié le troisième-ligne, en conférence de presse. « Mais qu'on soit joueur ou capitaine, le plus important est de se donner à 100 %. Il y a beaucoup de grands leaders dans cette équipe, ça nous permet de nous recentrer toujours vers le collectif et l'objectif de gagner des matches jusqu'à la Coupe du monde 2023. Voilà ce qui prédomine ».

« On a abordé cette tournée comme la phase finale d'une compétition mondiale »